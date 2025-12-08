Yeni Şafak
Bahis soruşturmasında flaş gelişme: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı dahil 37 isim adliyeye sevk edildi

10:498/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
İstanbul merkezli 16 ilde 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 38 isim adliyeye sevk edildi.
Bahis ve şike soruşturması ile ilgili başlatılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan aralarında çok sayıda yönetici ve futbolcunun da bulunduğu 38 şüphelinin 37’si adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 37 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 38'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir yer alırken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin de yurtdışında olduğu tespit edilmişti.


ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ


Gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.




AHMET ÇAKAR'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR


Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.


Şu ana kadar 38 kişi gözaltına alınırken; 4 ismin yurtdışında olduğu ve haklarında arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.




