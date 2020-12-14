Bakan Akar'dan Yunanistan'a Navtex tepkisi: Bu, tacizden başka bir şey değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu’nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Katar, Somali, Bosna Hersek ve Kosova ile birlikte Libya’daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, NATO Karargahı’ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC’deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı’nın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

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"Her türlü görüşmeye ’evet’ dedik"

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve korona virüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimat veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti. Terörle mücadele operasyonların karalılıkla devam ettiğini ifade eden Akar, görevlerini başarıyla yerine getiren tüm personeli kutlayarak, "İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" diye konuştu. Bakan Akar, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, "Kimsenin hakkında, hukukunda gözümüz yok. Biz iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan, problemlere siyasi çözümler bulunmasından yanayız" dedi.

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Bunu sonuna kadar desteklediklerini de vurgulayan Akar, "Her türlü görüşmeye ’evet’ dedik. İstikşafi görüşmeler, güvenlik artırıcı önlemler, Sayın NATO Genel Sekreteri’nin, karşılıklı etkileşime meydan vermemeye yönelik yapılması gerekenlerin ele alındığı görüşmeler, bunların hepsine ’evet’ dedik. Fakat bunlara rağmen gerekli karşılığı bulabildik mi? Maalesef bulamadık. Fakat bulmayı hala umut ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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"Taviz anlamına gelmez"

Türkiye’nin dostluktan, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmasının yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu: "Bu, hiçbir şekilde taviz anlamına gelmez. Bu şekilde yorumlanmamalı, yanlış anlaşılmamalı. Bu konuda son derece azimli, kararlı ve buna muktediriz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, çok açık ve net. Buna göre hakkımızı, hukukumuzu savunmak için Ege’de, Akdeniz’de yapılması gereken ne varsa bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin, ilgili bakanlıklarımızın alacağı kararlar çerçevesinde teknik, bilimsel çalışmalara arama, inceleme, araştırmalara biz refakat ve güvenlik sağlama konusunda hazırlıklıyız. Bunu da sağlayacağız, orada araştırma gemilerimizin desteklenmesi bakımından."

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"Komşumuzu aklıselime, makul, mantıklı olmaya davet ediyoruz"

Son dönemde sıklıkla gündeme gelen NAVTEX konusuna da değinen Akar, şunları kaydetti: "Bu konu da komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte. Üç ayda onlarca NAVTEX ilan edilmiş, bunlardan sadece ikisi kullanılmış diğerleri kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil. İyi komşuluk ilişkilerine son derece aykırı bir şey. Bunun muhataplarımız tarafından bilinmesini, anlaşılmasını istiyoruz. Madem iyi komşuluk diyoruz, bunları makul ve mantıklı seviyede tutmamız lazım. Bunun anlaşılması lazım. Bu maalesef hem toplumların huzurlarını bozuyor hem yeni bir takım tartışma konuları ortaya çıkarıyor. Bu konuda da biz yine komşumuzu aklıselime, makul, mantıklı olmaya davet ediyoruz."