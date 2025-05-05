Bakan Bolat, Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Kochoska ile görüştü

"Türkiye'nin Balkanlardaki önemli ortaklarından biri olan Kuzey Makedonya ile her alanda olduğu gibi, ekonomik ve ticari alandaki bağlarımızı da güçlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Bu çerçevede bugün Ankara'da Ticaret Bakanlığımızda gerçekleştirdiğimiz toplantımızın ikili ilişkilerimizin ve iş dünyalarımız arasındaki ortaklıkların artarak güçlenmesine katkı yapmasını temenni ediyorum"