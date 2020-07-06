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Gündem Bakan Ersoy Galata Kulesinin bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz
İSTANBUL

Bakan Ersoy: Galata Kulesi'nin bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'nin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar bir süre ara verildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Galata Kulesi
Galata Kulesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."

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