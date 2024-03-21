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Bakan Fidan Hollanda Başbakanı Rutte ve IEA Başkanı Birol ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol ile görüştü.

14:08 - 21/03/2024 الخميس
IHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında ikili görüşmelerde bulunuyor. Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Fidan, daha sonra Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.



Nükleer Enerji Zirvesi


Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin eş başkanlığında düzenlenen ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan'ın temsil ettiği 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nde fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerji güvenliğinin ve ekonomik kalkınmanın artırılması için küresel zorlukların çözümünde nükleer enerjinin rolü ele alınıyor.


#Hakan Fidan
#Mark Rutte
#Fatih Birol
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