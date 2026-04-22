Bakan Fidan Pakistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü: Gündem ABD-İran müzakereleri

ABD-İran hattında son gelişmeler değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-İran uzlaşması için Pakistan ve Türkiye'nin çalışmaları ele alındı.
Görüşmede, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alınırken tarafların uzlaşmaya varması için Pakistan ve Türkiye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
#hakan fidan
#pakistan
#iran