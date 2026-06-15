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Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

09:3815/06/2026, Pazartesi
DHA
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Evde Bakım Yardımı haziran ödemeleri hesaplara aktarılıyor
Evde Bakım Yardımı haziran ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,1 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurgulayarak,
"Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz."
ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,1 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Evde Bakım Yardımı
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