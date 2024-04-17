|
Gündem

Bakan Güler: 'Kandil var Gara var' diyoruz uğraşmayalım mı onlarla?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "30 kilometre güvenli hat zaten oluşturulmuş durumda. Ancak orada yapmamız gereken bazı işler daha var, onları çalışıyoruz. Irak'ta 30 kilometre güvenli hat, bunun düzenlemesi yapılmış durumda" ifadelerini kullandı. Güler, "'Kandil var Gara var' diyoruz, uğraşmayalım mı onlarla?" dedi.

12:55 - 17/04/2024 Wednesday
Güncelleme: 13:12 - 17/04/2024 Wednesday
DHA
Yaşar Güler (Foto: Arşiv)
Yaşar Güler (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terörle mücadele kapsamında faaliyetlerin devam ettiğini belirten Güler, "Planlamalarımızı yaptık, çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanımız pazartesi günü Irak'ta... Uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir stratejik anlaşmayı imzalayacağız. Iraklı dostlarımızla PKK ile ilgili 'PKK terör örgütü' demese de ona yakın bir ifadeyi ilk defa kabul ettiler." diye konuştu.

Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Özgür Özel'e kapım açık, Erbil'e gidebilirim, yakında öğretmen ataması yapacağız

Kabine Toplantısı sonrasında Külliye'de Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde Irak'a yapacağı ziyaretin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Çok sayıda anlaşma imzalanacak. Türkiye-Irak ilişkilerini farklı bir zemine oturtacağız. Erbil'i de ziyaret edebilirim" dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihinin kısa süre içinde netleşeceğini belirten Erdoğan, daha önce kendisinden randevu talep edeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kapılarının açık olduğunu belirterek, "Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemde olan öğretmen atamalarının fazla uzamayacağını ve yakında bir miktar atama yapılacağını da duyurdu.

Irak ziyaretinde Erbil'in de ziyaret edilip edilmeyeceği yönündeki bir soru üzerine Güler, kendisinin Irak ziyaretini bildiğini söyledi.

Bir gazetecinin,
"Güvenli hat oluşturulacak mı? Bu ziyarette mi gerçekleşecek?"
sorusu üzerine Güler, şu yanıtı verdi:
"30 kilometre güvenli hat zaten oluşturulmuş durumda. 'Oluşturulacak' mı değil de oluşturulmuş durumda. Ancak orada yapmamız gereken bazı işler daha var, onları çalışıyoruz. Irak'ta 30 kilometre güvenli hat, bunun düzenlemesi yapılmış durumda."
Bir gazetecinin, yapılması gereken şeyleri detaylandırmasını istemesi üzerine
Güler, "'Kandil var Gara var' diyoruz, uğraşmayalım mı onlarla?" yanıtını verdi.
#Yaşar Güler
#AK Parti
#Kandil
#Gara
21 minutes ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL sınav sonuçları açıklandı: İşte MEB açık lise 2. dönem sonuç sorgulama ekranı