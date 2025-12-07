Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Işıkhan Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile bir araya geldi

Bakan Işıkhan Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile bir araya geldi

10:257/12/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye dair detayları paylaştı
Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye dair detayları paylaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli mevkidaşım, aziz gardaşım Sayın Anar Aliyev ve heyetlerimizin katılımıyla ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte de kardeş ülke Azerbaycan ile bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya, vatandaşlarımıza en yüksek fayda sağlayacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.




#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Azerbaycan
#Vedat Işıkhan
#Anar Aliyev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? Süper Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A 7 Aralık canlı maç programı