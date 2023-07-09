|
Gündem

Bakan Koca'dan Binali Yıldırım açıklaması: Önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır

Medipol Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçen Binali Yıldırım’ın anjiyo olması gerektiği anlaşıldı ve hemen müdahale edildi. Anjiyo olan Yıldırım’ın sağlık durumu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." dedi.

13:42 . 9/07/2023 الأحد
Diğer
Binali Yıldırım

Binali Yıldırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler sonrası ilk ziyaretini Bayburt ve Gümüşhane'ye gerçekleştirdi.

Seçimden sonra en fazla oy aldığı illere teşekkür ziyareti gerçekleştiren ve bu kapsamda ilk olarak Bayburt ile Gümüşhane'yi seçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine de katıldı.

Bayburt ve Gümüşhane ziyaretleri yoğun geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşlik etmemesi dikkati çekti.

Binali Yıldırım ziyarete katılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretlerinde yalnız bırakmayan Yıldırım'ın neden teşekkür ziayretlerinde olmadığı merak edildi.

Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bayburt ve Gümüşhane gezilerine ise sağlık sorunu nedeniyle katılamadığı ortaya çıktı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Medipol Hastanesi'nde rutin sağlık kontrolünden geçtiği sırada anjiyo olması gerektiği belirlendi.

Teşhisin hemen ardından Yıldırım'ın anjiyo olduğu ortaya çıktı.

Durumu iyi

Anjiyo olan Binali Yıldırım, doktorların kontrolünde İstanbul'daki evinde dinlenmeye çekildi.

Sağlık problemi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt ve Gümüşhane gezilerine katılamayan Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Geçmiş olsun mesajları yayınladı

Binali Yıldırım'ın anjiyo olduğunu öğrenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,
"Geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Rabbimden acil şifalar diliyor; tez vakitte sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum."
dedi.
Yaptığı paylaşım ile Binali Yıldırım'a sağlıklı günler dileyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise
"Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim."
dedi.


#Binali Yıldırım
#sağlık durumu
#anjiyo
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AUZEF telafi sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman erişime açılacak?