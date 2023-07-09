Bakan Koca'dan Binali Yıldırım açıklaması: Önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır

Binali Yıldırım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler sonrası ilk ziyaretini Bayburt ve Gümüşhane'ye gerçekleştirdi.
Seçimden sonra en fazla oy aldığı illere teşekkür ziyareti gerçekleştiren ve bu kapsamda ilk olarak Bayburt ile Gümüşhane'yi seçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine de katıldı.
Bayburt ve Gümüşhane ziyaretleri yoğun geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşlik etmemesi dikkati çekti.
Binali Yıldırım ziyarete katılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretlerinde yalnız bırakmayan Yıldırım'ın neden teşekkür ziayretlerinde olmadığı merak edildi.
Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bayburt ve Gümüşhane gezilerine ise sağlık sorunu nedeniyle katılamadığı ortaya çıktı.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Medipol Hastanesi'nde rutin sağlık kontrolünden geçtiği sırada anjiyo olması gerektiği belirlendi.
Teşhisin hemen ardından Yıldırım'ın anjiyo olduğu ortaya çıktı.
Durumu iyi
Anjiyo olan Binali Yıldırım, doktorların kontrolünde İstanbul'daki evinde dinlenmeye çekildi.
Sağlık problemi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt ve Gümüşhane gezilerine katılamayan Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.