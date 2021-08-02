Bakan Kurum: Manavgat'ta bin 777 Marmaris'te 109 bina ağır hasarlı

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sahada her bir vatandaşımızla görüşerek taleplerini dinliyor, çözümler üretmeye gayret ediyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada yangın söndürme çalışmalarının ardından yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Yangın afetinin 6'ncı gününde afet bölgelerindeki ekiplerin hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini belirten Bakan Kurum çalışmalardaki son durumu şöyle duyurdu:

"Yangın afetinin 6'ncı gününde alandaki 257 kişilik ekibimiz, mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bir ve beraberlik halinde, seferberlik ruhuyla çalışarak vatandaşlarımızın yaralarını sarana kadar sahadayız...

Mersin, Adana, Osmaniye ve Kilis'teki hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamıştık. Manavgat ve Marmaris'te de hasar tespitlerimize vakit kaybetmeden devam ediyoruz.

Hiçbir vatandaşımızı gözü yaşlı bırakmayacağız, onları evlerine ve iş yerlerine en yakın zamanda kavuşturacağız.

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Antalya Manavgat'ta 2 bin 725 binada; 974 konut, 40 ticarethane, 278 ahır ve 485 diğer hane olmak üzere toplam 1.777 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik.

Tespitlerimize aralıksız devam edecek, hemşehrilerimizin acılarını dindireceğiz.

Muğla Marmaris'te de Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç Mahallelerimizdeki hasar tespit çalışmalarımızı gece gündüz çalışarak yapıyoruz.

Marmaris'te 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik.

Afetten etkilenen tüm yerlerde hızla hareket ederek çalışmalarımızı tamamlıyoruz.

Sahada her bir vatandaşımızla görüşerek taleplerini dinliyor, çözümler üretmeye gayret ediyoruz.

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Biz, bir ve beraberiz..."

1⃣ Yangın afetinin 6'ncı gününde alandaki 257 kişilik ekibimiz, mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz.



Bir ve beraberlik halinde, seferberlik ruhuyla çalışarak vatandaşlarımızın yaralarını sarana kadar sahadayız... — Murat KURUM (@murat_kurum) August 2, 2021

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FOTOĞRAF 20 Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 6. gününde Beydiğin Mahallesi’nde etkili oluyor. Mahalleli ve ekipler, evlere dayanan yangını güçlükle önleyebildi. Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi’ne kadar geldi. Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangından çıkan alevler, metrelerce havaya yükseldi. Alevlerin mahalleyi sarmasının ardından bir yandan ekipler diğer taraftan mahalle sakinleri adeta seferber oldu. Beydiğin Mahallesi sakinleri kadın erkek demeden alevlere karşı mücadele ettiler Evlerin sınırına kadar gelen alevleri ekipler güçlükle söndürdü. Vatandaşlar işe testereler ile etraftaki büyük ağaçları keserek alevlerin sıçramasını engellemeye çalıştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler sık sık yön değiştirdi. Alevlerin arasına giren vatandaşlar tehlikeye rağmen ellerindeki dal parçaları ile ateşi söndürmeye çalıştı. Bir mahalle yanmaktan son anda böyle kurtarıldı Ekipler evlerin içerisinde doğru ilerleyen yangına iş makineleri, arazözlerle müdahale eti. Yamaçtan yamaca sıçrayan alevleri söndürmek için vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vatandaşlar ve ekiplerin alevlerin mahalleye girmesini güçlükle engelledi. . Rüzgarın etkisiyle karşı yamaca atlayan yangın ilerleyerek etkisini devam ettiriyor. Yangında bir kişi de dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı. Mahallelerini yanmaktan böyle kurtardılar Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 6. gününde Beydiğin Mahallesi'nde etkili oluyor. Mahalleli ve ekipler, evlere dayanan yangını güçlükle önleyebildi. BiP'te paylaş

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