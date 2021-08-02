Bakan Kurum: Manavgat'ta bin 777 Marmaris'te 109 bina ağır hasarlı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, afet bölgelerindeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Kurum, Antalya Manavgat'ta toplam bin 777 bağımsız birimin, Muğla Marmaris'te ise 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada yangın söndürme çalışmalarının ardından yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Yangın afetinin 6'ncı gününde afet bölgelerindeki ekiplerin hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini belirten Bakan Kurum çalışmalardaki son durumu şöyle duyurdu:
"Yangın afetinin 6'ncı gününde alandaki 257 kişilik ekibimiz, mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Bir ve beraberlik halinde, seferberlik ruhuyla çalışarak vatandaşlarımızın yaralarını sarana kadar sahadayız...
Mersin, Adana, Osmaniye ve Kilis'teki hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamıştık. Manavgat ve Marmaris'te de hasar tespitlerimize vakit kaybetmeden devam ediyoruz.
Hiçbir vatandaşımızı gözü yaşlı bırakmayacağız, onları evlerine ve iş yerlerine en yakın zamanda kavuşturacağız.
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Antalya Manavgat'ta 2 bin 725 binada; 974 konut, 40 ticarethane, 278 ahır ve 485 diğer hane olmak üzere toplam 1.777 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik.
Tespitlerimize aralıksız devam edecek, hemşehrilerimizin acılarını dindireceğiz.
Muğla Marmaris'te de Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç Mahallelerimizdeki hasar tespit çalışmalarımızı gece gündüz çalışarak yapıyoruz.
Marmaris'te 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik.
Afetten etkilenen tüm yerlerde hızla hareket ederek çalışmalarımızı tamamlıyoruz.
Sahada her bir vatandaşımızla görüşerek taleplerini dinliyor, çözümler üretmeye gayret ediyoruz.
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Biz, bir ve beraberiz..."
1⃣ Yangın afetinin 6'ncı gününde alandaki 257 kişilik ekibimiz, mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Bir ve beraberlik halinde, seferberlik ruhuyla çalışarak vatandaşlarımızın yaralarını sarana kadar sahadayız...