Bakan Kurum: 'Sıfır Atık Proje'miz ile 74,5 milyon ton atığı çöpe atmadık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "'Sıfır Atık Proje'miz ile 74,5 milyon ton atığı çöpe atmadık. 1,7 trilyon litre su, 227 milyar kilovat enerji, 55 milyar litre petrol tasarrufu sağladık" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılını kutladı.
Kurum, paylaşımında, şunları kaydetti: