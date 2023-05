Bakan Özer'den tvnet'e özel açıklamalar: 45 bin öğretmen atamasında ağırlığımızı deprem bölgesine kaydırıyoruz

Bakan Özer, ek atama olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine her yıl atama olduğunu belirterek "İnşallah, öğretmenlerimizin beklentisini karşılayacak şekilde yeni atamalarla atama bekleyen öğretmenlerimize müjde veririz." diye konuştu.

Yeni projelerin de ana odağında okullar arasındaki imkân farklılıklarını kaldırmak olduğunu, tüm okulları bulunduğu il, ilçe ve lokasyona bağlı olmadan aynı imkânlara sahip hâle getirmek için çalıştıklarını belirten Özer, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve öğretmenlerin niteliğinin artırmak için de her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

Okul öncesi eğitim konusunun Türkiye'nin eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili en önemli eğitim basamaklarından biri olduğunu anlatan Bakan Özer, 6 Ağustos 2021'de beş yaştaki okullaşma oranının yüzde 65 olduğunu, o dönem yüzde 100 hedefi konulduğunu söyledi. Özer, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde okul öncesi eğitim seferberliği başlattık. Hedefimiz 3 bin anaokulu kapasitesi üretmekti. O günlerde, yani biz bu projeyi başlattığımız zaman Türkiye'deki anaokulu sayısı 2 bin 782'ydi. Mevcuttan daha fazla anaokulu yapmak için yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada 3 bin değil, 6 bin 700 anaokulu ürettik ve bir anda okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı diğer eğitim kademelerinin de üzerine çıktı. Yüzde 65'ten yüzde 99,86'ya yükseldi. Ayrıca bir iyileşme daha yaptık. Okul öncesi eğitime devam eden tüm öğrencilerimize her gün ücretsiz yemek veriyoruz." dedi.

"Biz de tam bu zamanlamayla hem bir taraftan köy okullarını açarak vatandaşın tarım yapmasıyla ilgili her türlü imkânı sağlayıp diğer taraftan yetişkinlere eğitim desteği sağlamanın ötesinde tarım liselerimizi tekrar gözden geçirdik. Tarım Bakanlığımızla iş birliğine giderek mevcut okul sayısını artırdık ama konvansiyonel bir tarım eğitiminden ziyade güncel gelişmelere ve özellikle tohumla ilgili AR-GE merkezleri de kurarak bir taraftan da tarım liselerinin bulunduğu alanları aktif olarak kullanarak öğrencilerin yaparak, üreterek ve satış reyonlarında da satarak tarım ürünlerini farklı bir çalışmayı ülkemize kazandırmış olduk. Bunlar çok kritik hamleler."

Sadece tarım alanında değil her alanda mesleki eğitimin farklı noktalara doğru ilerlediğini aktaran Bakan Özer, "Aslında ilk hamleyi turizm alanında yaptık biz. İlk kez iki yabancı dilde eğitim veren, yani İngilizce ve Rusça, seçmeli Çince, diğer dillerde eğitim veren ve istihdam garantili meslek liselerini birlikte kurduk. Artık mesleki eğitim öyle bir ivme kazandı ki Türkiye'nin tüm ihtiyaçlarını, insan kaynağı ihtiyaçlarını ama üretimle ilişkili bir şekilde karşılayabilir duruma geldi. Kovid salgını günlerini hatırlayın. Tüm dünya parası olsa bile maske alamaz durumdaydı. Meslek liseleri maske üretti, dezefenktan üretti, yüz koruyucu siperlik üretti, N95 maske makinesi üretti. Bunlar çok kıymetli... Yani meslek lisesi liselerimiz üretebilir duruma geldiği zaman yeni oluşan koşullarda üretim portföyünü değiştirerek hızlı bir şekilde adapte olabiliyor." dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Bakanlıkça yapılan çalışmalara ilişkin bir soruya da yanıt veren Özer, MEB AKUB'un ilk günden bu yana sahada olduğunu; okullarda, öğretmenevleri ve pansiyonlarda depremzedelere konaklama imkânı sağlandığını; günlük 2 milyon sıcak yemek, 1,8 milyon ekmek üretebilme kapasitesine ulaşıldığını kaydetti. Meslek liseleri, halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitülerinde iç çamaşırından uyku tulumuna vatandaşın ihtiyaç duyduğu ürünlerin hızla üretilerek bölgeye ulaştırıldığını söyleyen Özer, "İkinci hamle hemen aynı anda okulları normalleştirmek, eğitim öğretimi normalleştirmek için adımlar atmaktı çünkü biz biliyoruz ki olağanüstü koşullarda eğer siz eğitimi normalleştiremezseniz o hayatın akışını normalleştirebilmeniz mümkün değil. Onun için çadırsa çadır, konteynerse konteyner, açık havaysa açık havada öğrenci ve öğretmeni buluşturmaya çalıştık. Müfredata dayalı bir eğitimdense çocukların psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek ve o travmadan hızlı bir şekilde çıkmalarını sağlamak için psikososyal destekler sağladık ve sonra aynı anda on ilimizi depremden etkilenme durumlarına göre üç kategoriye ayırdık. Birinci kategoride en az etkilenen iller vardı. Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır... Burada merkez ve tüm ilçelerdeki tüm okulları 1 Mart itibarıyla devreye aldık. İkinci kategoride Osmaniye, Gaziantep ve Adana vardı. Burayı 13 Mart'taki merkez ve tüm ilçelerdeki okullarımızı devreye aldık. 27 Mart itibarıyla da depremden en fazla etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da sağlam olan bazı ilçelerde devreye aldık. Bir hafta sonra Malatya ve Kahramanmaraş'ın tüm ilçelerinde eğitimi normalleştirdik. 24 Nisan tarihi itibarıyla da Adıyaman ve Hatay'da tüm ilçelerde eğitim öğretim başladı." diye konuştu.

Bölgedeki öğrencilerin ihtiyaçları için 26 milyon kitabın yeniden basılarak gönderildiğini belirten Özer, LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerin de ilk günden itibaren yalnız bırakılmadığını belirtti. Şu anda yaklaşık 3 bin 450 destekleme ve yetiştirme noktasında yaklaşık 150 bin öğrenciye destek vermeye devam ettiklerini belirten Özer, "Millî Eğitim Bakanlığı sadece eğitim öğretimin normalleştirilmesi bağlamında değil, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama bağlamında gerçekten çok başarılı bir süreç yönetimi gerçekleştirdi. Buradan ilk günden itibaren sahada hiç yüksünmeden her türlü zorluğa karşı vatandaşının derdiyle hemhâl olan, derdine derman üreten tüm öğretmenlerimize, idari personel personelimize ve şükranlarımı arz ediyorum. Öğretmenlerimiz kara gün dostu olduklarını bir yerde bir ihtiyaç olduğu zaman tıpkı Kovid-19 salgınında olduğu gibi ilk koşan insanlar olduklarını ikinci kez göstermiş oldular, minnettarım." dedi.

Özer, telafi eğitimine yönelik yol haritasına ilişkin yaptığı açıklamada akademik takvimde bir değişiklik olmadığını, ancak depremden etkilenen on ile yönelik çalışmaların ara verilmeden sürdürüleceğini bildirdi. Özer, "On ilden elimizi hiç çekmeyeceğiz çünkü o başlangıçtaki 16 Haziran'a kadar olan eğitimde müfredata dayalı eğitimden ziyade çocuklarımızın normalleşmesine, psikososyal sağlamlıklarına önem verdik. 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında bu on ilimizdeki tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde telafi eğitimleri, öğrenme kayıplarını telafi edecek destek mekanizmalarını yine destekleme ve yetiştirme kursları üzerinden sağlayacağız. Onunla ilgili tüm çalışmalar hemen-hemen bitti, kitap basımları, yardımcı kaynak basımları, materyaller, öğrenme materyalleriyle ilgili çalışmalar da nihayetlendi." ifadesini kullandı.