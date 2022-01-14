Bakan Soylu 'Kılıçdaroğlu diş muayenesinde Pensilvanya ile görüştü' demişti: Diş hekimi o iddiaları reddetmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'nun 'dinleniyoruz' iddialarına yanıt vermiş, "Konuşmaları kaydetseydik Pensilvanya ile konuşmasını duyardık." ifadelerini kullanmıştı. Bakan, Kılıçdaroğlu'nun bir diş muayenehanesinde Pensilvanya ile görüştüğünü ve 'Yurtta barış dünyada barış' sloganını konuştuğunu ifade etmişti.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun 'dinleniyoruz' sözlerine Bakan Soylu'dan net cevap: Dinleseydik Pensilvanya ile konuşmalarını duyardık

KILIÇDAROĞLU'NUN PENSİLVANYA GÖRÜŞMESİNE ŞAHİT OLAN DİŞ HEKİMİ İDDİALARI REDDETMEDİ

Oda TV'den Can Özçelik'in haberine göre, bahse konu zamanda Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan muayenehanede görevli Diş Hekimi Ali Arif Özzeybek, o görüşmeyi reddetmedi.

Kendisine yöneltilen, "Kılıçdaroğlu sizin kliniğinizde hangi tarihte Pensilvanya ile görüştü." sorusuna yanıt veren Özzeybek görüşmeyi reddetmeyerek, konu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.