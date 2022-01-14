Gündem Bakan Soylu Kılıçdaroğlu diş muayenesinde Pensilvanya ile görüştü demişti Diş hekimi o iddiaları reddetmedi
POLİTİKA

Bakan Soylu 'Kılıçdaroğlu diş muayenesinde Pensilvanya ile görüştü' demişti: Diş hekimi o iddiaları reddetmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'dinleniyoruz' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Konuşmaları kaydetseydik Pensilvanya ile konuşmasını duyardık." diyerek bir diş muayenehanesinde söz konusu görüşmenin gerçekleştiğini söylemişti. Bahse konu zamanda Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan muayenehanede görevli Diş Hekimi Ali Arif Özzeybek, o görüşmeyi reddetmedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Soylu Kılıçdaroğlu diş muayenesinde Pensilvanya ile görüştü demişti: Diş hekimi o iddiaları reddetmedi
Süleyman Soylu - Ali Arif Özzeybek - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'nun 'dinleniyoruz' iddialarına yanıt vermiş, "Konuşmaları kaydetseydik Pensilvanya ile konuşmasını duyardık." ifadelerini kullanmıştı. Bakan, Kılıçdaroğlu'nun bir diş muayenehanesinde Pensilvanya ile görüştüğünü ve 'Yurtta barış dünyada barış' sloganını konuştuğunu ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun 'dinleniyoruz' sözlerine Bakan Soylu'dan net cevap: Dinleseydik Pensilvanya ile konuşmalarını duyardık
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Oda TV'den Can Özçelik'in haberine göre, bahse konu zamanda Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan muayenehanede görevli Diş Hekimi Ali Arif Özzeybek, o görüşmeyi reddetmedi.

Kendisine yöneltilen, "Kılıçdaroğlu sizin kliniğinizde hangi tarihte Pensilvanya ile görüştü." sorusuna yanıt veren Özzeybek görüşmeyi reddetmeyerek, konu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

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