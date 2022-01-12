Kılıçdaroğlu'nun 'dinleniyoruz' sözlerine Bakan Soylu'dan net cevap: Dinleseydik Pensilvanya ile konuşmalarını duyardık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarımız dinleniyor' iddiasıyla ilgili konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti konuşmaları kaydetseydi Pensilvanya ile konuşmasını duyardık." diyen Bakan Soylu, "Şahit de var. Çıktı dedi ya 'Ben geçmiş olsun demedim'. O zaman görüştü." ifadelerini kullandı.

"PENSİLVANYA İLE DİŞÇİDE KONUŞTU"

Kılıçdaroğlu'ndan "Biz Pensilvanya ile bir diş muayenehanesinde konuştuğumuzda 'Yurtta barış dünyada barış' sloganını konuşmadık" sözlerini duymayı beklediğini belirten Bakan Soylu şunları söyledi:

"Söyleyemez. Karşımızda siyaset tanımına sığdıramadığımız ve bu ülkenin değerleriyle örtüştüremediğimiz bir kimlik var. "

"SİZİ FETÖ DİNLEDİ"

CHP'yi FETÖ'nün dinlediğini sözlerine ekleyen Bakan Soylu "O zaman suç duyurusunda bulunsaydınız." dedi.

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