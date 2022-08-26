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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Gülşen' tepkisi: Helalleşme foyası tekrar zirve oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imam hatiplilere hakaret eden şarkıcı Gülşen'e destek vererek hakim ve savcıları hedef almasına tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu. Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et" dedi. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yaptığını belirterek, "Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna Gülşen tepkisi: Helalleşme foyası tekrar zirve oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu. Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et… Kılıçdaroğlu, aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor. Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız.' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet" dedi.

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'Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor'


Bakan Soylu, eski Türkiye'de CHP'nin muhalefette bulunduğunu ancak vesayet ile iktidarda gibi olduğunu kaydederek, "Tüm değerlerimizi aşındırma, demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma, herkeste güvensizlik oluşturma, toplumu kutuplaştırma ve bölme. Kılıçdaroğlu'nun tek derdi: yeni vesayet eski Türkiye. Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor. Kılıçdaroğlu, şunu biliyor: yeni vesayet eski Türkiye projesini ABD'siz uygulayamaz. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016... Hep aynı aktörler" dedi.

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Yerli cep telefonu imalatı yüzde 767 arttı
Ekonomi

Yerli cep telefonu imalatı yüzde 767 arttı

Yerli cep telefonu üretimindeki kalite ve kapasite artışı, 2021 itibarıyla birçok global firmanın Türkiye'de üretime başlaması, döviz kurlarındaki yükseliş ve ithal ürünlerin fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle yerli imalat cep telefonlarına yönelim rakamlara da yansıdı. Türkiye'de imalat yoluyla kayıt altına alınan cep telefonu üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 767,43 artarak 6 milyon 904 bin 630 oldu.
PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor: Kanlı infazlara ajan perdelemesi
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PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor: Kanlı infazlara ajan perdelemesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak'tan bu yana 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Çözülmeleri engellemek isteyen PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin talimatıyla, Suriye'nin kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen 3 teröristin infaz edildiği ortaya çıktı. Terör örgütünün, bu infazları perdelemek için ise öldürülen teröristleri "ajanlık yapmak"la suçladığı tespit edildi.

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