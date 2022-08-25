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POLİTİKA

Gülşen'in avukatı CHP: Skandal sözlere destek oldular

Cumhuriyet Halk Partisi'nden İmam Hatip okullarını ve mensuplarını hedef alarak skandal bir yakıştırma yapan Gülşen'e destek geldi. CHP'li Canan Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, "Kişinin fikri ya da esprisine katılmamakla kişiye saldırmak, tehdit etmek ya da hedef göstermek apayrı şeyler yargının bağımsız olduğu demokratik ülkelerde katılmadığınız espriye gülmez, fikre de karşı fikir sunarsınız olur biter" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "Hakaret edene dava açarsın yargı kararını verir, Şarkıcı Gülşen'e bir de gözaltı kararı çıkarmışlar." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gülşenin avukatı CHP: Skandal sözlere destek oldular
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İstanbul Yenikapı'da verdiği konser esnasında LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen yeni bir skandala imza attı. Sahne aldığı mekanda bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullanan Gülşen, bu sözleriyle Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ, GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Skandal sözler sonrası açılan soruşturma kapsamında şarkıcı Gülşen, gözaltına alınarak ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürülecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçerken, sosyal medya adeta ayağa kalktı. AK Parti'den de peş peşe sert tepki geldi.

CHP'den şaşırtmayan çıkış: İmam Hatiplilere 'sapık' diyen Gülşen'e tepki değil destek geldi
GÜNDEM
CHP'den şaşırtmayan çıkış: İmam Hatiplilere 'sapık' diyen Gülşen'e tepki değil destek geldi

MUHALEFET DESTEK VERDİ

İmam Hatip okullarını ve mensuplarını hedef alarak skandal bir yakıştırma yapan Gülşen hakkında soruşturma başlatılırken CHP'den destek gecikmedi. CHP'li Canan Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, "Kişinin fikri ya da esprisine katılmamakla kişiye saldırmak, tehdit etmek ya da hedef göstermek apayrı şeyler. Yargının bağımsız olduğu demokratik ülkelerde katılmadığınz espriye gülmez, fikre de karşı fikir sunarsınız olur biter. Sanatçı #Gülşen’e yapılanlara bir de bu açıdan bakın" dedi.


Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi
GÜNDEM
Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi

CHP'Lİ ÖZKOÇ: ADALETİNİZ BATSIN

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, imam hatip okullarında eğitim görenler için 'sapık' ifadesini kullanan Gülşen'e destek paylaşımı yaparak şu ifadeleri kullandı: Hakaret edene dava açarsın yargı kararını verir, Şarkıcı Gülşen'e bir de gözaltı kararı çıkarmışlar. Katiller, teröristler, uyuşturucu kaçakçıları dışarıda geziyor ya da ülkeden kaçırılıyor, hakarete jet gözaltı. Adaletiniz batsın!"
İstanbulda film gibi olay

İstanbul'da film gibi olay

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