Muhalif isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'li siyasetçilere tehditler savurdu: Skandal sözleri sonrası soruşturma başlatıldı

Muhalefet cephesinden iktidara yönelik 'yargılanacaksınız' tehditleri hız kesmeden devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 13-21 Ağustos tarihleri arasında 5'incisi düzenlenen kitap fuarında CHP'li isimler ve bazı muhalif konuşmacılar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidardaki isimleri hedef aldı.



Konuşmacıların hakaret içeren sözleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.



BAŞARIR: ONA ASLA AF YOK'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Beşli Çete Kimlerden Oluşuyor?" başlıklı panelde konuştu. Birçok bakanın, milletvekilinin yargılanacağını ileri süren Başarır, "Ama bir kişi özel yargılanacaktır. O Süleyman Soylu olayı başlıyor. Ona af yok. Ona asla af yok bunu bilin" dedi.

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OYNAT 00:45 CHP'li isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'li siyasetçilere tehditler savurdu: Skandal sözleri sonrası soruşturma başlatıldı Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5'incisi düzenlenen kitap fuarında CHP'li isimler ve bazı muhalif konuşmacılar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidardaki isimleri hedef aldı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 'Birçok bakan yargılanacaktır, milletvekili yargılanacaktır ama bir kişi özel yargılanacaktır. O Süleyman Soylu' dedi. Başarır'ın yanı sıra CHP ve İYİ Parti'ye yakın gazeteci Yavuz Selim Demirağ ve yine aynı fuarda konuşan CHP'li Mehmet Tüm ile TİP'li Erkan Baş da hakaret ve tehdit dolu ifadeler kullandı. Tehditkar ifadeler kullanan siyasiler ve konuşmacılar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama' suçlamalarıyla Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. BiP'te paylaş

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'YARGILANACAĞI ZAMAN RAPOR ALACAK'

Gazeteci yazar Yavuz Selim Demirağ, "İmamların Öcü" başlıklı paneldeki konuşmasında, "Malum bir zat var: 'Söyle bakalım söyle' diyor. 'Burada havaalanı mı vardı, burada üniversite mi vardı?' Yarın öbür gün yargılama için yargılama kararları çıktığında hemen avukatları ona bir rapor alacaklar, 'Akli dengesi yerinde değil, bunları yargılayamazsınız, cezai ehliyeti yok' diye. Ama biz yemeyeceğiz, mutlaka yargılayacağız" dedi.

ERKAN BAŞ HAKARET YAĞDIRDI: FAŞİST, YOBAZ

Aynı panelde konuşan TİP'li Erkan Baş da hakaret dilini seçerek, "Bu işi bitirmek üzereyiz bu ceberrut faşist, yobaz iktidardan kurtulmak üzereyiz eğer hata yapmazsak" dedi.

CHP'Lİ TÜM'DEN SOKAK ÇAĞRISI

"Demokrasi İçin Birlik Mümkün mü?" konulu panele katılan eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de kendisini dinleyenlere birlik çağrısında bulunarak, "Faşizme karşı birleşmeyenler faşizmin zindanlarında buluşurlar. Eğer 21 yıldan bu yana bir AKP iktidarı başta ise Tayyip gibi lider baştaysa hepimiz hep birlikte kendimizi sorgulamamız gerekiyor" diye konuştu.

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CHP'li Mehmet Tüm "Faşizme karşı birleşmeyenlerin faşismin zindanlarında buluşurlar. Yan yana durmalıyız sokağı da kullanmayı bilmeliyiz yoksa güç alırlar" şeklinde sokak çağrısı yaptı.

OYNAT 00:49 CHP'li Edremit Belediyesinin "Kitap Fuarı"nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilip sokak çağrısı yapıldı CHP'li Edremit Belediyesinin düzenlediği Kitap Fuarı adı altında düzenlediği programda konuşmacı olarak CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş katıldı.



CHP'li Tüm, konuşmasında sokak çağrısı yapmaktan geri durmazken, Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Akbaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. BiP'te paylaş

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CHP'Lİ AKBAŞ: BU DİKTATÖRE...

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş ise "Bu diktatöre yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan bu faşist iki partiye ve onların işbirlikçilerine yenilgiyi tattıran ilk mücadele alanımız Kazdağları" skandal ifadelerle tehdit ve hakarette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fuar boyunca düzenlenen panellerde konuşmacı olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" suçlamalarıyla Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile gazeteci yazar Yavuz Selim Demirağ hakkında da fuardaki panellerde yaptıkları konuşmalardan dolayı "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" suçlamalarıyla ilçe başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı da konuşmacılar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

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