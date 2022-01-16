Gündem Bakan Soyludan terör koridoru isteyenlere gözdağı Türkiyenin gücünü sınayanın fesini kafasına ters giydiririm
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan 'terör koridoru' isteyenlere gözdağı: Türkiye'nin gücünü sınayanın fesini kafasına ters giydiririm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'ta katıldığı bir organizasyonda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin etrafının karıştırılmak istendiğini vurgulayan Bakan Soylu, "Hadi bakalım oluştur terör koridorunu da görelim. Bu milletin gücünü kimse sınamasın. Türkiye’nin gücünü kimse sınamasın, sınayanın fesini kafasına ters giydiririm." diye konuştu.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soyludan terör koridoru isteyenlere gözdağı: Türkiyenin gücünü sınayanın fesini kafasına ters giydiririm
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bir dizi programa katılmak üzere Sinop’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye’nin gücünü sınayanın fesini kafasına ters giydiririm"

Türkiye'nin etrafının karıştırılmak istendiğini söyleyen Bakan Soylu, "Etrafımızı karıştırıyorlar. Ama Erdoğan da çaktırmadan yapacağını yapıyor. Onlar bize hamle yapıyor, o da Doğu Akdeniz’e giriyor. Onlar bize hamle yapıyor, Libya’nın halkına milletine sahip çıkıyor. Amerika Ay’da, Avrupa Ay’da, onlar yaya kalıyorlar." diye konuştu.

Bakan Soylu'dan 'terör koridoru' isteyenlere gözdağı: Türkiye'nin gücünü sınayanın fesini kafasına ters giydiririm
OYNAT 01:14
Bakan Soylu'dan 'terör koridoru' isteyenlere gözdağı: Türkiye'nin gücünü sınayanın fesini kafasına ters giydiririm
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'ta katıldığı bir organizasyonda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin etrafının karıştırılmak istendiğini vurgulayan Bakan Soylu, 'Hadi bakalım oluştur terör koridorunu da görelim. Bu milletin gücünü kimse sınamasın. Türkiye'nin gücünü kimse sınamasın, sınayanın fesini kafasına ters giydiririm.' diye konuştu.

Türkiye atabileceği bütün adımları attığını ifade eden Bakan Soylu, "Orada terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlar, biz de ona güzel bir cevap veriyoruz. Afrin’e giriyoruz, Cerablus’a, Azez’e, Elbab’a, Marez’e girdik mi? Resulayn’a, Tel Abyad’a girdik mi? Hadi bakalım oluştur terör koridorunu da görelim. Bu milletin gücünü kimse sınamasın. Türkiye’nin gücünü kimse sınamasın, sınayanın fesini kafasına ters giydiririm." dedi.

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