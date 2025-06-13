Bakan Tunç İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı: Somut ve caydırıcı adımlar atmalı

"Bu tür sistematik ve hukuk dışı eylemler, tüm dünyada güvenliği ve barışı tehdit etmektedir. İsrailli yetkililerin işledikleri insan hakları ve savaş suçlarının cezasız kalması, benzer suçların tekrarlanmasına zemin hazırlamaktadır. Adaletin tesisi, kalıcı barışın ön koşuludur. Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluklara karşı daha güçlü ve etkili tutum sergilemesi şarttır. Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlar, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı somut ve caydırıcı adımlar atmalıdır.