Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Balıkesir’de 6,1’in ardından 4 şiddetinde peş peşe üç deprem

Balıkesir’de 6,1’in ardından 4 şiddetinde peş peşe üç deprem

23:5727/10/2025, Pazartesi
G: 28/10/2025, Salı
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Balıkesir’de 6,1’in ardından 4 şiddetinde peş peşe üç deprem
Balıkesir’de 6,1’in ardından 4 şiddetinde peş peşe üç deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre saat 22.50’de 4,2, 22.51 4, 23.04’te ise 4 büyüklüğünde peş peşe artçı depremler meydana geldi.

Merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan saat 22.48’teki 6,1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Derinliği 7 kilometre olan depremin ardından AFAD verilerine göre saat 22.50’de 4,2, 22.51 4, 23.04’te ise 4 büyüklüğünde peş peşe artçı depremler meydana geldi. Vatandaşlar art arda yaşanan depremler nedeniyle büyük panik yaşarken, ekipler hasar ve risk durumlarını değerlendirmek üzere sahada incelemelerini sürdürüyor.


Depremde daha önceki depremlerde hasar gören bazı boş binaların ise yıkıldığı öğrenildi.


İletişim Başkanı Duran'dan Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesinin büyük önem taşıdığını belirtti.


Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.


İletişim Başkanı Duran, "İlgili kurumlarımız, saha tarama ve durum tespiti çalışmalarını eş güdüm içinde sürdürmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.


Bakan Uraloğlu, depremin ardından iletişim altyapısında problem olmadığını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından iletişim altyapısında bir problem bulunmadığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İletişim altyapımızda şu an için herhangi bir sorun bulunmamakla beraber tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.




#balıkesir
#sındırgı
#afad
#deprem
#artçı depremler
#türkiye depremleri
#son dakika deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Balıkesir deprem haritası güncellendi: Hangi ilçeler fay hattı üzerinde? İşte riskli ve güvenli ilçelerin listesi