Balıkesir'de takla atan otomobil yan yattı: İki kişi yaralandı

22:0411/01/2026, Pazar
IHA
Balıkesir Çevre Yolu Ayşebacı mevkisinde meydana gelen kazada, direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Balıkesir Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir Çevre Yolu Ayşebacı mevkiinde 10 BU 224 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan yolcuya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


