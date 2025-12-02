Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayburt
Bayburt'un yüksek kesimleri beyaza büründü

Bayburt'un yüksek kesimleri beyaza büründü

07:462/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Aralık ayının gelmesiyle birlikte Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü bölgede yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Aydıntepe ilçesine bağlı Soğanlı Dağları’ndaki yaylalar sabaha kar manzarasıyla uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü. Bayburt-Erzurum kara yolunun 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı Geçidi’nde ise Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.


Yüksek rakımlardan gelen soğuk hava, Bayburt şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Kent genelinde aralıklarla yağış devam ederken, sürücüler olası buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.




#bayburt
#aydıntepe
#kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 2 Aralık 2025 güncel altın fiyatları