Bayburt'un yüksek kesimleri beyaza büründü

Aydıntepe ilçesine bağlı Soğanlı Dağları’ndaki yaylalar sabaha kar manzarasıyla uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü. Bayburt-Erzurum kara yolunun 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı Geçidi’nde ise Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.