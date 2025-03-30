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Bayramı buruk karşıladık: Akan kan ve gözyaşı dinsin

Bayramı buruk karşıladık: Akan kan ve gözyaşı dinsin

04:0030/03/2025, Sunday
G: 30/03/2025, Sunday
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Filistin lideri Mahmud Abbas ile telefonda görüşerek bayramlaştı. Erdoğan, Al Sani ile görüşmesinde İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırıları sebebiyle bayramı buruk karşıladıklarını dile getirdi. Erdoğan, Sisi’ye de Gazze’deki soykırımın son bulması için Türkiye ve Mısır’ın birlikte çalışmasının faydalı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin lideri Mahmut Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirerek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, liderlerin Ramazan bayramlarını da kutladı.

Mesud Pezeşkiyan
Abdülfettah es-Sisi

FİLİSTİN BİRLİK OLMALI

Erdoğan-Al Sani ile görüşmesinde, İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını belirtti. Erdoğan akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini de vurguladı. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze’deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.


MISIR'A MÜTEŞEKKİRİZ

Erdoğan, Es-Sisi ile görüşmesinde de Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini, insani yardımların El-Ariş limanına sevkiyatının süreceğini, Mısır’ın desteklerine de müteşekkir olduklarını ifade etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Gazze
#Lübnan
#Suriye

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