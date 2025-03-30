Bayramı buruk karşıladık: Akan kan ve gözyaşı dinsin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin lideri Mahmut Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirerek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, liderlerin Ramazan bayramlarını da kutladı.

Erdoğan-Al Sani ile görüşmesinde, İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını belirtti. Erdoğan akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini de vurguladı. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze’deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini ifade etti.