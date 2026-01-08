BBP Genel Başkanı Destici: Aileyi kaybedersek Türkiye için bir yıkım olur

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini desteklediklerini açıkladı. Destici, aile kurumunun ciddi bir yıpranmayla karşı karşıya olduğunu belirterek Türkiye için en büyük tehditlerden biri haline geldiğini ifade etti.
Türkiye Basın Federasyonunda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" kapsamında TÜBAF Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Suriye ordusunun Halep'te terör örgütü PKK/YPG ile çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, geçmişte Suriye'de bir cunta rejimi olduğunu, ancak şu an için iç barışını tesis etmiş bir Suriye göremediklerini belirtti.
"Aileyi kaybedersek Türkiye için yıkım olur"
"CHP'li belediyeler, oy almaya yönelik projelere ağırlık verdi"
Destici, Ankara'da artan trafik ve su kesintilerine ilişkin bir soru üzerine, bu problemin son zamanlarda ciddi şekilde arttığını ifade etti.