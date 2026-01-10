Yeni Şafak
Bebek Otel'e jandarma operasyonu: Üç ünlü isim daha gözaltına alındı

Bebek Otel'e jandarma operasyonu: Üç ünlü isim daha gözaltına alındı

00:5010/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
DHA
Bebek Otel’e jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi, arama çalışmaları yapılıyor.
Bebek Otel’e jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi, arama çalışmaları yapılıyor.

Uyuşturucu soruşturmasının odağındaki Bebek Otel’e jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Otelde arama çalışmaları sürüyor. Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında son olarak Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper gözaltına alındı.

BEBEK OTEL'E OPERASYON

Bebek Otele jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ÖZEL MÜŞTERİLER İÇİN KUMAR PARTİSİ

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde emniyet ekipleri tarafından arama yapıldı.

Yıldırım'ın evinde bulunan bazı kumar malzemelerinin sadece özel müşteriler için hazırlandığı ortaya çıktı. “Özel müşterilere” oynatıldığı iddia edilen kumar partilerinde kullanılan poker pulları, paralar, telefonlar ve USB ele geçirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli'nin de arasında olduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.




