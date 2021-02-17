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ANKARA

​Belçika’dan arayıp TSK dursun dediler​

Belçika’dan arayıp TSK dursun dediler

Gara harekatıyla ilgili Meclis’i bilgilendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon sırasında şehit edilenlerin ailelerine Belçika’dan telefon açıldığını açıkladı. Soylu, “Belçika numaralı bir telefondan dediler ki ‘Bombalıyorlar çıkın deyin ki TSK burayı bombalamasın.’ Aileleri nasıl 5 yıl istismar etmişlerse ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soylu, 1984’ten bugüne kadar PKK’nın 6021 sivili katlettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, 1984’ten bugüne kadar PKK’nın 6021 sivili katlettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’te Gara’daki operasyonun detaylarını açıkladı. Akar’ın ardından kürsüye gelen Bakan Soylu, operasyon sırasında Belçika numaralı bir telefondan ailelerin arandığını söyledi. 13 vatandaşın kurtarılması için yapılanların tek tek açıklayan Soylu, Pervin Buldan’la ilgili detayı ilk kez aktardı. Soylu, AK Parti Milletvekili Öznur Çalık’ın bu kapsamda HDP’li Pervin Buldan ile görüştüğünü, Buldan’ın kendisine kaçırılan asker ve polisler için “Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar” dediğini aktardı.

Gara düştü iş bitti
GÜNDEM
Gara düştü iş bitti

AİLELERE TELEFON AÇTILAR

  • “Bu operasyonda, ilk tezvirat şu oldu, bu evlatlarımız ayın 10’unda şehit oldu.” diyen İçişleri Bakanı Soylu, “Ailelere telefon açtılar, Belçika numaralı bir telefondan dediler ki; ‘Bombalıyorlar çıkın deyin ki, Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın’. Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra, onları katlettikten sonra aileleri nasıl 5 yıl istismar etmişlerse, ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar.” ifadelerini kullandı.

ABD-PKK iş birliği tescillendi
GÜNDEM
ABD-PKK iş birliği tescillendi

İlk kez yapıldı
GÜNDEM
İlk kez yapıldı

PKK’DAN MERHAMET BEKLEYEN VİCDANSIZDIR

İçişleri Bakanı Soylu şunları söyledi: “Terör örgütünden merhamet, vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen, ‘Acaba bir şey olur mu?’ diye ona yasalanan hain oğlu haindir. Derdimiz ne bizim Gara’da? Niçin Hakurk, niçin Haftanin, niçin buralara giriyoruz? 2019 yılında terör örgütünün yaptığı tacizlerin yüzde 70’i o bölgelerden bize geldi. 1984’ten bu yana terör örgütü, 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi. O İHD denilen canı çıkasıcası dernek, bir tanesi için bir laf söyledi mi? PKK, ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek.

Alın size infazın kanıtları
GÜNDEM
Alın size infazın kanıtları

Şehitlere veda
GÜNDEM
Şehitlere veda

BİR VEKİL GARA’DAKİ MAĞARAYA GİTTİ

  • Allah razı olsun TSK’dan. Gara’nın 3 boyutlu haritasını görseniz. Gerçi bir vekil yakın zamanda gitti oralarda boy gösterdi. İsmini sorarsanız söyleriz. Cumhurbaşkanımızı ailelerle görüştürdü, ben de oradaydım. Cumhurbaşkanım talimat verdi, ‘getirsinler sınırdan alalım, bir şey olmayacak. ‘Yalanın boyu bu kadar olur mu? Adalet Ağaoğlu senden ayrılırken dedi ki kurucusu olduğu dernekten ayrılırken ‘bu derneği PKK’lılar ele geçirdi’ dedi.

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı: Evladını toprağa veren Ünzile Teyze'yi dün tanımadım
OYNAT 03:22
Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı: Evladını toprağa veren Ünzile Teyze'yi dün tanımadım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşımızın yakınlarından söz ederken zor anlar yaşadı. Şehit annesini anlatan Soylu, 'Ünzile Teyze'yi dün tanımadım. Evladını toprağa veren annelerin o metanetini gördüm. Bu evlatlarımız pikniğe giderken kaçırılmadı' ifadelerini kullandı.

6021 SİVİL KATLİAM GERÇEKLEŞTİRDİ

Biz terör örgütüyle terazinin aynı kefesiyiz öyle mi? Tam 5 kere benim bakan yardımcım bir yılda görüştü. Biz devletiz. Aileleri alıp Irak’a götürdüler, elleri boş döndü. Terör örgütünün ilk katliamı mı? Şimdi vereceğim rakam Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk kez söylenen rakamdır. 1984’ten bugüne kadar terör örgütü 6021 sivil katliam gerçekleştirdi. O insan hakları denilen canı çıkasıca dernek bir tanesi için bunları söyledi mi? İnsan Hakları denen dernek bir tanesini söyledi mi? Devlet burada üstüne düşen her şeyi yapmıştır. ‘Bunları getirin, her türlü teminatı biziz’ denildi. Bombalama yalanlarını bildiğimiz için hemen inisiyatif alarak valiye, başsavcıya, 2. Ordu komutanına ‘beşiniz beraber olacaksınız, meseleyi de şöyle yürüteceksiniz’ dendi. Fotoğraflar çekilecek, aileler gelecek ve vücut bütünlükleri görülecek, hepsinin tutanakları tutulacak. Otopsi raporlarının hepsi burada. İçimiz kan ağlıyor. Bu fotoğraflara baktığımız zaman Allah şahittir o Karayılan’ı bin parçaya bölmezsek...”

PKK'nın katlettiği çocukları hatırla
OYNAT 02:48
PKK'nın katlettiği çocukları hatırla
Barış ve huzuru bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alan eli kanlı terör örgüt PKK 37 yıldır bebek ve çocukları da katlediyor.

GAM YOK KEDER YOK

  • Önceki gece 12 aileyi aradım. Müslüm Altuntaş’ın babası Şevket Altuntaş’ın başımız sağ olsun dememe izin vermeden ‘Gam yok keder yok’ sözleri bize bir ders daha verdi. Birçok şehit cenazesine katıldım ama bu kadar uzun ve yorucu süreçten sonra ailelerin bu metaneti ifade etmek istiyorum ki bize bir ders daha verdi. Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı. Kimisi bayramdan dönerken kaçırıldı. Kimisi ‘üniversite imtihanını kazanabilir miyiz’ diye açık öğretim imtihanına giderken kaçırıldı. Kimisi bayramda kimisi eşinin çocuğunun yanından kaçırıldı.”

“Misafir edip bırakacaklar” demiş

Meclis kürsüsünde HDP’ye yönelik sert ifadeler kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pervin Buldan’la ilgili detayı ilk kez açıkladı. Sivillerin terör örgütü tarafından kaçırılmasının ardından AK Parti Milletvekili Öznur Çalık’ın HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı aradığını söyleyen Soylu, Buldan’ın Çalık’a, “PKK misafir edip bırakacak” dediğini aktardı. Soylu, “Öznur Çalık’ın yüzü burada; bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan’ı aradınız mı aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki, ‘Biraz misafir edip, bırakacaklar’ dedi. Bu katliamların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.

HDP'li Beştaş'ın yüzüne bakarak söyledi: Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara
OYNAT 02:41
HDP'li Beştaş'ın yüzüne bakarak söyledi: Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara
TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Meral Danış Beştaş, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekilli Celal Adan'ın açılış konuşmasını hatırlatarak, kabul edilemez bulduğunu dile getirdi. Beştaş'ın sözlerine yanıt veren TBMM Başkanvekili Adan, 'Benim konuşmamda Türkiye'nin birliği vardır, devletin yüceliği vardır. Sırtını PYD'ye dayayan alçaklara karşı bir cevap vardır. Bundan rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim' dedi. Adan'ın konuşmasının ardından Meclis'te alkış sesleri yükseldi.

O vekil Meclis’te

  • İçişleri Bakanı Soylu, Meclis’ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, Gara’ya giden milletvekilinin kim olduğu sorusu üzerine, “HDP’li kadın milletvekili” dedi. Soylu, ‘şu anda milletvekili mi, parlamentoda mı?’ sorusuna ise, ‘evet’ yanıtını verdi.
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