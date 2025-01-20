Belediyenin aklı şimdi başına geldi: Eslem ölünce görevini hatırladı!

Yüksekova Belediyesi, başıboş köpekler Eslem’i boğazından ısırarak öldürünce görevini hatırladı. Saldırı sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi ekipleri, mahalleleri ve ara sokakları dolaşarak sahipsiz köpekleri topladı. Olayın yaşandığı bölgede çalışma yürüten ekipler, köpeklerden bazılarını uyuşturarak, araçla belediye bünyesindeki Hayvan Bakım Evi'ne götürdü. Mahallede oturan Mehmet Ayhan, sokak köpekleri ile ilgili daha önce önlem alınması gerektiğini belirterek, “Keşke belediye ekipleri, sokak köpeklerini önceden toplasaydı. Köpek korkusundan dolayı çocuklarımız tek başına dışarı çıkamıyor. Belediyenin hayvan barınağı olduğu halde neden bu köpekler başıboş geziyor. Bu konuda önlem alınması gerekir” dedi.