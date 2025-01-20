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Belediyenin aklı şimdi başına geldi: Eslem ölünce görevini hatırladı!

Belediyenin aklı şimdi başına geldi: Eslem ölünce görevini hatırladı!

04:0020/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Eslem Teker.
Eslem Teker.

Yüksekova Belediyesi, başıboş köpekler 12 yaşındaki Eslem Teker’i boğazından ısırarak öldürünce görevini hatırladı. Dün köpekler toplanarak barınağa götürülmeye başlandı.

Yüksekova Belediyesi, başıboş köpekler Eslem’i boğazından ısırarak öldürünce görevini hatırladı. Saldırı sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi ekipleri, mahalleleri ve ara sokakları dolaşarak sahipsiz köpekleri topladı. Olayın yaşandığı bölgede çalışma yürüten ekipler, köpeklerden bazılarını uyuşturarak, araçla belediye bünyesindeki Hayvan Bakım Evi'ne götürdü. Mahallede oturan Mehmet Ayhan, sokak köpekleri ile ilgili daha önce önlem alınması gerektiğini belirterek, “Keşke belediye ekipleri, sokak köpeklerini önceden toplasaydı. Köpek korkusundan dolayı çocuklarımız tek başına dışarı çıkamıyor. Belediyenin hayvan barınağı olduğu halde neden bu köpekler başıboş geziyor. Bu konuda önlem alınması gerekir” dedi.





#Eslem Teker
#Hakkari
#Yüksekova Belediyesi
#Köpek Sorunu

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