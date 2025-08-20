Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Beş ilde 'Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' operasyonu: 43 gözaltı

Beş ilde 'Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' operasyonu: 43 gözaltı

09:0720/08/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
İçişleri Bakanlığı, operasyonun detaylarını paylaştı.
İçişleri Bakanlığı, operasyonun detaylarını paylaştı.

Beş ilde jandarma tarafından “yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 8'i tutuklandı, 29’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli toplam 21 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Şüpheliler hakkında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdıkları gerekçesi ile soruşturma başlatıldı.



#siber suçlar
#yasadışı bahis
#İçişleri Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gözler ÖSYM'de! 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak?