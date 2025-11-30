Beyoğlu'nda epilepsi hastası kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda epilepsi hastası Erhan Yavuz sokakta yürüdüğü sırada nöbet geçirerek bayıldı. Sokaktan geçen 2 kişi, baygın haldeki Yavuz'un kıyafetlerini ve telefonunu gasbetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.