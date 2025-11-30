Yeni Şafak
Beyoğlu'nda epilepsi hastası kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

21:1330/11/2025, Pazar
DHA
Epilepsi hastası Erhan Yavuz
İstanbul Beyoğlu'nda epilepsi hastası Erhan Yavuz sokakta yürürken nöbet geçirdiği sırada iki kişi tarafından gaspa uğradı. Güven Timleri ekipleri, başlatılan çalışma sonucu 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu'nda epilepsi hastası Erhan Yavuz sokakta yürüdüğü sırada nöbet geçirerek bayıldı. Sokaktan geçen 2 kişi, baygın haldeki Yavuz'un kıyafetlerini ve telefonunu gasbetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.


Olay, 21 Eylül günü saat 09.30 sıralarında Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre epilepsi hastası Erhan Yavuz, sokakta yürürken nöbet geçirerek bayıldı. Sokaktan geçerken Yavuz'u gören B.T.(43) ve C.C.D. (50) isimli şüpheliler, baygın haldeki Erhan Yavuz'un kıyafetlerini ve telefonunu gasbetti. Kısa sürenin ardından kendine gelen Yavuz, eşyalarının çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.


2 şüpheli tutuklandı

İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüpheliyi Kuloğlu Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklandı.


Hırsızlık kamerada

Öte yandan epilepsi hastası Erhan Yavuz'un gasbedildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, baygın halde bulunan Erhan Yavuz'u 2 şüphelinin gasbettiği anlar yer aldı.






