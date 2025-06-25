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Bilecik'te çıkan orman yangını NATO tesislerine sıçradı

Bilecik'te çıkan orman yangını NATO tesislerine sıçradı

21:4925/06/2025, Çarşamba
IHA
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek NATO tesisine sıçradı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek NATO tesisine sıçradı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde çıkan yangın kısa süre içerisinde rüzgarın etkisiyle büyüyerek NATO tesislerine ve bir fabrikaya sıçradı. Yangına 3 helikopter ve 50'ye yakın arazözler müdahale ederken Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in bölgeye gittiği aktarıldı.

Bilecik'te çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürerken, alevlerin NATO tesislerine sıçradığı bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını Bilecik-Adapazarı-İstanbul D650 karayolunu aşarak NATO tesislerine ve bir fabrikaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangını söndürmek için havadan 3 helikopter, karadan ise 50'ye yakın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyeye ait arazözlerle müdahaleye başlandı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler seferber olurken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in bölgeye gittiği öğrenildi.



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