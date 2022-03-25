​Bilici Hocaefendi dualarla uğurlandı

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Mustafa Bilici Hocaefendi son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde önceki gün vefat eden Bilici Hocaefendi, Fatih Camii’nde dün öğle vakti Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hayatını İslam’a adayan Bilici Hocaefendi’nin cenaze namazına İsmailağa cemaatinin ileri gelenleri ve yüzlerce seveni katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eski valilerden İrfan Balkanlıoğlu da cenazede hazır bulundu.

Mustafa Bilici Hocaefendi

DUASI KABUL OLDU

Kılınan cenaze namazının ardından helallik aldıran ve kısa bir konuşma yapan Cübbeli Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “Mustafa hocamızın duası kabul olmuştur. Efendi hazretlerimizden evvel ölmek için dua etmiştir. Bu duası kabul olmuştur. Bilici hocamız hayatında Kur’an hizmetinde, ibadetinde, kıraatlerinde, amelinde çok titizdi. Hiç taviz vermeden efendi hazretlerimize bağlılık üzerine hizmet etmiştir. Debbağ Yunus Camii’nde ben 7 yaşındayken imamlık yapardı hocamız. 50 yıldan fazladır tanıyorum. Kendisinin salih bir Allah dostu velilerden olduğuna şahitlik ederim” dedi.

İSLAMA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

1932’de Trabzon’un Of ilçesine bağlı Onur Köyü’nde dünyaya gelen Mustafa Bilici Hocaefendi, hıfzını 1948-1950 yılları içerisinde Of’ta tamamladı. Şeyhülkurrâ Mehmet Rüştü Âşıkkutlu Hoca Efendi’den tâlim ve tashîh-i hurûf dersleri alan Hocaefendi, özel olarak sarf, nahiv, belâğat, tefsîr, hadîs, fıkıh ve kelâm alanında çalışmalarda bulundu. 1959’da İshak Paşa Camii’nin imam hatipliğine başlayan Bilici Hocaefendi, ardından Debbağ Yûnus Câmii’ne tayin oldu ve ilerleyen dönemde Fâtih Kovacıdede Câmii’nde uzun yıllar imam hatiplik yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. 17 yaşında yanına geldiği ve hiçbir zaman ayrılmadığı Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’den medrese ilimlerini tahsil eden Bilici, İsmailağa Heyeti’nin de üyelerindendi. Bilici Hocaefendi, İslâmî ilimler ve tarîkat hizmetlerinin devamı konusundaki çalışmalarını son hastalığına dek sürdürdü.

REKLAM