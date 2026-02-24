Yeni Şafak
Bingöl’de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Üç kişi yaralandı

Bingöl’de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Üç kişi yaralandı

00:5024/02/2026, Salı
IHA
Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.
Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

Bingöl’de çekici kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl’de çekici kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş karayolu Ekinyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çekici kamyonet ile 12 ACF 494 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.


#Bingöl
#kaza
#yaralı
