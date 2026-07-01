Bir çocuğun hayatına dokunun

30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde çocuklara sıcak bir yuva olmak isteyen vatandaşlara koruyucu aile olma çağrısı yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nde Beyoğlu Atlas Sineması’nda çocukların sevgiyle büyüdüğü aile ortamlarının çoğalmasına katkı sunmak ve koruyucu aile hizmetinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olmak amacıyla farkındalık programı düzenledi. Programda konuşan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ayten Yılmaz, “Koruyucu aile olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı İl Müdürlüğümüze başvurmaya davet ediyoruz” dedi.

ARTIK YALNIZ DEĞİLİM

Koruyucu aile yanında büyüyen 29 yaşındaki Şeyma Dağıstan hikayesini paylaşarak, çocukluğunun bir bölümünü devlet koruması altında geçirdikten sonra 22 yıl önce koruyucu annesiyle tanıştığını anlattı. Bugün öğretmen ve tiyatrocu olarak çalıştığını, koruyucu aile farkındalığı için projeler yürüttüğünü belirten Şeyma, şunları söyledi: “Koruyucu ailelik bir çocuğun yeniden güvenmeyi, hayal kurmayı öğrenmesi, ‘Artık yalnız değilim’ demesidir.”

İNSANI ZENGİNLEŞTİRİYOR

4,5 yıldır Zeynep’e koruyucu aile olan Tuba Yıldız, bu kararın hayatlarını değiştirdiğini söyledi. Zeynep’in bebekken ailelerine katıldığını belirten Yıldız, “Kendi çocuklarımızdan hiçbir farkı yok. Bir anda anneye, babaya, kardeşlere, dedeye, babaanneye ve kuzenlere kavuştu. Kocaman bir ailesi oldu. Koruyucu aile olmak büyük bir sorumluluk ama geri çıkılacak bir yol değil. Maddi ya da manevi hiçbir kaybınız olmuyor, aksine insanı zenginleştiriyor. Yüreğinde merhamet olan herkese koruyucu aile olmayı tavsiye ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş depreminin ardından koruyucu aile olmaya karar verdiklerini anlatan koruyucu anne Nilüfer Yılmaz da bir yıl beklemenin ardından Umut’u ilk gördükleri anda aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu belirtti. Yılmaz şunları kaydetti: “Umut bize geldiğinde 1,5 yaşındaydı. Onu ilk gördüğüm an başını göğsüme yasladı. O an vazgeçemedik. 2 yıldır ailemizin parçası. Koruyucu aile olmayı düşünenler, hiç tereddüt etmesinler. Bir çocuğun hayatına dokunmak tarif edilemez bir duygu.”

GÖNÜL KAHRAMANLARI

2012 yılında himayesinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi ile yaygınlaşan koruyucu aile modeline ilişkin paylaşım yapan Emine Erdoğan, koruyucu anne ve babaları "gerçek gönül kahramanları" olarak nitelendirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Vatandaşlarımızı bu gönül birlikteliğine davet ediyorum" çağrısı yaptı.







