Bitlis'te iki araç çarpıştı: Yedi kişi yaralandı

Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bitlis’te Karayolları Şube Şefliği önündeki kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek müdahale edildi.
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Bitlis Karayolları Şube Şefliği önündeki kavşakta sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 56 ABE 257 plakalı araç ile 49 AZ 506 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
#Bitlis
#hafif ticari araç
#otomobil
#kaza