Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis'te iki araç çarpıştı: Yedi kişi yaralandı

Bitlis'te iki araç çarpıştı: Yedi kişi yaralandı

21:2818/08/2025, الإثنين
AA
Sonraki haber
Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bitlis’te Karayolları Şube Şefliği önündeki kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek müdahale edildi.

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bitlis Karayolları Şube Şefliği önündeki kavşakta sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 56 ABE 257 plakalı araç ile 49 AZ 506 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.


#Bitlis
#hafif ticari araç
#otomobil
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar ne zaman açılıyor? Okulların ilk günü ve tatil programı netleşti! İşte MEB 2025-2026 eğitim yılı takvimi