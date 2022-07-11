Bodrum'da feci tekne kazası: Ankaralı iş insanı Ünal Pala ve eşi öldü kızı yaralandı

Bodrum'da yaşanan tekne kazasında Ankaralı iş insanı ve eşi hayatını kaybederken, kızı yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde oteller bölgesinde meydana geldi. Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı ve içerisinde eşi Evrim Pala ile çocukları Mina'nın olduğu sürat teknesi Kaynar açıklarında kayalıklara çarptı.

İHA

KAZA YERİNDE CAN VERDİLER

Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA

Kazada yaralan Mina ise ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Mina'nIn durumunun iyi olduğu belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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İHA





Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.