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Bodrum'da korkutan yangın: Tüm ekipler seferber oldu

Bodrum'da korkutan yangın: Tüm ekipler seferber oldu

17:0411/06/2025, Çarşamba
IHA
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Bodrum'daki yangın büyümeden söndürüldü
Bodrum'daki yangın büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yangın, Gündoğan Mahallesi Kızılburun mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.


Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevler büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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