Bolu'da bakım yaptığı silah ateş aldı: Ağır yaralandı

20:0224/01/2026, Cumartesi
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu’da evinde tabancasının bakımını yaptığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu başından vurulan 63 yaşındaki Hamdi A. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hamdi A.’nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bolu’da evinde tabancasının bakımını yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu başından vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Çıkınlar Mahallesi Aydınlar Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte vakit geçirdikten odasına giden Hamdi A. (63), kendisine ait tabancanın bakımını yapmaya başladı. Temizlediği sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu Hamdi A. başından vuruldu.


Eşi kanlar içinde buldu

Odadan gelen silah sesini duyarak içeriye koşan eşi, Hamdi A.’yı kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı adam, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında alınan Hamdi A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Bolu
#silah
#yaralanma
