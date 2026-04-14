Bolu’da kaçak toplanan 16 kilogram salyangoz ele geçirildi

Olay, Yeniçağa ilçesine bağlı Akıncılar köyü mevkiinde 3 Nisan tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeniçağa Gölü çevresinde gerçekleştirilen kontrol faaliyeti sırasında durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu.

Yapılan kontrollerde, şahsın herhangi bir izin belgesi bulunmaksızın salyangoz topladığı tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsa idari yaptırım uygulandı.