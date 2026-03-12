Yeni Şafak
Bolu’da köpeği ezip yoluna devam etti

22:5312/03/2026, Perşembe
IHA
Köpeğin ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Köpeğin ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu Organize Sanayi Sitesi’nde bir otomobil sürücüsü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. Bir süre aracın altında sürüklenen köpek, aracın ilerlemesinin ardından bulunduğu yerden koşarak uzaklaştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bolu’da bir otomobil sürücüsü, yolda yatan köpeği ezdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bolu Organize Sanayi Sitesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil yol kenarına yaklaşarak bir süre bekledi. Daha sonra hareket eden otomobil, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Bir süre otomobilin altında sürüklenen köpek, aracın ilerlemesinin ardından bulunduğu yerden koşarak uzaklaştı. Otomobil sürücüsü ise olayın ardından bölgeden ayrıldı.

Yaşanan o anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



#Bolu
#Köpek
#Şoför
