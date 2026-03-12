Bolu’da köpeği ezip yoluna devam etti

Bolu’da bir otomobil sürücüsü, yolda yatan köpeği ezdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bolu Organize Sanayi Sitesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil yol kenarına yaklaşarak bir süre bekledi. Daha sonra hareket eden otomobil, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Bir süre otomobilin altında sürüklenen köpek, aracın ilerlemesinin ardından bulunduğu yerden koşarak uzaklaştı. Otomobil sürücüsü ise olayın ardından bölgeden ayrıldı.