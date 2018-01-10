GündemBu ülkede bir gecede 250 insan şehit oldu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

'Bu ülkede bir gecede 250 insan şehit oldu'

Adana'da FETÖ/PDY'den yargılanan sanık Kadı, mahkemede savunma yaparken, "İş adamı olarak bir gecede her şeyimi kaybettim" demesi üzerine Mahkeme Başkanı Halil İbrahim Kibar, "Bu ülkede bir gecede 250 insan şehit oldu. Masum insanların üzerinden tanklar geçti. Yani bu ülkede bir gecede değişen çok şey oldu. Biz bunun sorumlularını bulacağız ve yargılayacağız" diyerek tepki gösterdi.

Haber MerkeziAA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 22'si tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesince, Bölge Adliye Mahkemesinin 375 kişilik salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Halil Kadı, FETÖ'nün sadece eğitim kısmında yer aldığını, şahsıyla ilgili hususların algıdan ibaret olduğunu söyledi.

Sanık Kadı, mahkemede savunma yaparken, "İş adamı olarak bir gecede her şeyimi kaybettim" demesi üzerine Mahkeme Başkanı Halil İbrahim Kibar, "Bu ülkede bir gecede 250 insan şehit oldu. Masum insanların üzerinden tanklar geçti. Yani bu ülkede bir gecede değişen çok şey oldu. Biz bunun sorumlularını bulacağız ve yargılayacağız." diyerek tepki gösterdi.

Savunmasına devam eden Kadı, şunları söyledi:

  • "Benim bu yapıyla ilgili ismim geçmesi, sadece Işık Dershanesi ve Kanuni Üniversitesiyle alakalıdır. Bu yapının eğitim kurumlarıyla tanışmam, iş kapsamında Türkmenistan'a gittiğimde olmuştur. Orada bu yapının okullarına gezme amacıyla gittim. Döndükten sonra beni, Mehmet Yazar ve Kemal Elibal ziyaret ederek Türkmenistan'daki okulları ziyaret ettiğimi öğrenmişler. Beni dershaneye davet ettiler. Ben hayırsever bir insanım.

Emperyalist dünyanın ahtapot kollarından kurtulmamız için eğitime yatırım yapmak zorundayız. Işık Dershanesinin yönetiminde yer aldım. Fakat 17-25 Aralık sonrası 'devletle kavga olmaz' diyerek dershanenin kapatılmasını istedim. Bu yapının illegal bir amacının olduğunu bilmiyordum. Bizim dini ve milli değerlerimiz kullanılmıştır."

"Bu yapı sizden bir şekilde bir şeyler alır"

Sohbet toplantılarına katıldığını ve her sohbet grubunun kendi düzeyindeki insanlardan oluştuğunu vurgulayan Halil Kadı, bir sohbet grubunun başka bir grupla alakasının olmadığını ve toplantılarda dini konuların yanı sıra güncel meselelerin de konuşulduğunu ifade etti.

FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasının insanlardan bir şekilde bir şeyler aldığına dikkati çeken Kadı, şunları anlattı:

"Bu yapı içinde olacaksanız eğer, vereceksiniz. Bu yapılanma zaten sizden bir şeyleri bir şekilde alıyor. Ben Amerika'ya 2009 yılında gittim. Ben merak ediyor ve görmek istiyordum. Bu sebeple de 5-6 saat kadar Pensilvanya'da bulundum. Çok kalabalıktı. Bizim gittiğimizden, çıktığımızdan kimsenin haberi dahi olmadı. Benim Fetullah Gülen'le telefon görüşmem olmadı."

Mahkeme Başkanı Kibar'ın "18 ay boyunca bu devletten nasıl kaçtınız? Örgütün gaybubet evlerinde mi kaldınız?" sorusunu yöneltmesi üzerine sanık Kadı, kendi evinde kaldığını belirterek, sadece İstanbul'da 3 ay kadar bulunduğunu ve kaçmak amacını taşısa Suriye üzerinden dünyanın her yerine gidebileceği yanıtını verdi.

Sadece korktuğunu ve sağlık problemlerinin bulunduğunu aktaran Halil Kadı, suçsuz olduğuna inandığı için gelip teslim olduğunu dile getirdi.

Kadı, FETÖ/PDY'nin Amerika'nın işine gelen bir yapı olduğunu ve Amerika'nın "ılımlı Müslümanlık" adı altında bir Müslüman tarzı istediğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Halil İbrahim Kibar da "Amerika'nın işine DEAŞ tarzı Müslümanlık gelir." dedi.

"Bu örgüt insanları sinir uçlarından yakalıyor"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ahmet Dönmez ise insanın bu örgütün yaklaşım tarzını fark etmesinin çok zor olduğunu ve örgütün insanları sinir uçlarından yakaladığını ifade etti.

FETÖ mensuplarının insanları büyülediğine dikkati çeken Dönmez, "Bu yapının mensupları ilk önce insanlarla ilgilenmeye başlıyorlar. Eğer insanda bir cevher gördülerse, biat etmesi için ilgilenme süresini uzatıyorlar. Bu yapının mensupları tedbir amacıyla terörle mücadele, istihbarat ve ordu gibi alanlarda çalışanların deşifre olmaması için şunları söylerlerdi; 'Tartışma olduğu vakit savunan taraf olma, tartışmalarda cemaat aleyhine söylem olursa tepki verme'.

Benim kalmış olduğum cezaevinde ByLock'un hukuka aykırı bir delil olduğu, suçu kabul edenlerin tazminat davalarında hiçbir hak elde edemeyeceği propagandası yapılıyordu. Hatta devletin 'Suriye bataklığından çıkamayacağı', itirafçıların ceza alacağı yönünde sistematik baskılar yapılıyordu. Benim bu örgütle hiçbir hiyerarşik bağım yoktur. Zaten daha önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulundum. Ben terörist değilim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Yağmur Akkülah da terör örgütü üyesi olmadığını iddia ederek, 20 aydır tutuklu olduğunu dile getirdi.

Tutuklanacağını bildiği halde yurt dışına gitmediğini ve ByLock programı kullanıcısı olmadığını aktaran Akkülah, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Daha sonra cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı, tutuksuz sanıklar Ali Koçaklı, Ali Kazım Başaran, Aykut Fatih Doğan, Bayram Ali Sivaslıoğlu, Bayram İspir, Hakkı Polat, İbrahim Orhan Gündüz, Muammer Beluk, Mustafa Boğar ve Seyfettin Alpat'ın da tutuklanması yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti ise ara kararını tanzim ederek, tutuklu sanıklar Eyüp Akgemci, Ahmet Dönmez, Kemal Aydıner'in dosyalarını ayırarak ve tutuklukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı vererek, tahliye edilmelerine karar verdi.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler
Bilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.
Rüzgara karşı paslaşan çılgın genç
Kayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Yılmaz Vural: İran Milli Takımı'na gidebilirim
Spor

Yılmaz Vural: İran Milli Takımı'na gidebilirim

Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vural, 12 takımdan teklif aldığını söylerken İran Milli Takımı'nın da kendisiyle ilgilendiğini açıkladı.
Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi tehlikede
Spor

Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi tehlikede

Barcelona'dan ayrılması beklenen Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi zora girdi. Katalan Sport Gazetesi'nin haberine göre Barcelona, oyuncunun kiralanmasını değil, satılmasını istiyor.
Münir Özkul'un evini Kemal Sunal aldırmış
Hayat

Münir Özkul'un evini Kemal Sunal aldırmış

Usta oyuncu Münir Özkul'un evinin Ferhan Şensoy tarafından alındığın ilişkin iddialara kızı Güner Özkul, "Babam o evi 70 yaşındayken AKM'de düzenlenen jübile gecesinden elde edilen gelirle aldı" diye cevap verdi. Güner Özkul, Kemal Sunal'ın, babasının parasını bloke ettiğini ev bulduğunda ise geri verdiğini söyledi.
10 yıl önce bedavaydı şimdi kilosu 14 lira
Ekonomi

10 yıl önce bedavaydı şimdi kilosu 14 lira

Geçmişte pek rağbet görmeyen kelle, bacak, ciğer, böbrek, yürek, işkembe gibi sakatat ürünlerinin tüketimi son yıllarda artışa geçince 10 yıl öncesine kadar bedava olan işkembenin kilosu da 14 TL’ye kadar çıktı. Kimsenin yüzüne dahi bakmadığı iç yağların kilosu için istenen rakam ise 5 TL oldu.
Milli Savunma Üniversitesi 2018 başvuru şartları belli oldu
Gündem

Milli Savunma Üniversitesi 2018 başvuru şartları belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları 9 Ocak yani bugün başladı. Bugünden başlayarak 15 Şubat’a kadar ÖSYM’ye yapılacak başvuruların ardından 18 Mart’ta 81 ilde merkezi yazılı sınav yapılacak. MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, tasfiyeler sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) acil ihtiyacını karşılamak için 9 bin 753 asker adayının alınacağını açıkladı. İşte Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına başvurularla ilgili bütün detaylar.

KAPAT

YUKARI