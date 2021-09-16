Bursa '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçildi

Türk dünyasının 2020 Kültür Başkenti Özbekistan’ın Hive şehrinde düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'nda alınan kararla Bursa, "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa’nın gelecek yıl için Türk dünyası kültür başkenti olmasını önerirken, "2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Osmanlı devletine başkentlik yapmış, tarihi ve mimari dokusu ile büyüleyen, yeşili ve doğal güzellikleriyle de ziyaret edenleri hayran bırakan Bursa’mızın adaylığını büyük bir memnuniyetle açıklamak istiyorum. Bursa şehrimizin Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi için sizlerin de desteklerini bekliyor, Hive, Eskişehir ve Kastamonu gibi Bursa’mızın aynı özveri ile çalışarak Türk dünyası kültür başkentleri arasında yerini alacağına inanıyorum” dedi.

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BURSA, TÜRK DÜNYASINA ANLATILDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş daha sonra TÜRKSOY 38. Dönem Toplantısı'nda daimi üyelere Bursa hakkında sunum yaptı. Bursa'nın gönül coğrafyamızla köprü olmuş ve olmaya devam eden Türk medeniyetinin kadim şehirlerinden olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, bugüne kadar ata sporları, sergiler, TÜRKSOY kültür sanat faaliyetleri, sempozyum ve yayınlar, Türk dünyası müzeler buluşması gibi birçok faaliyet sayesinde hem TÜRKSOY'la işbirliği yaptıklarını hem de Türk Dünyası'na yönelik faaliyetlere ağırlık verdiklerini belirtti.

KÜLTÜR SANAT Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri

"4. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI İZNİK'TE"





Bu faaliyetleri arttırarak devam ettireceklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Bugün '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' adayı olarak buradayız. 2022 yılı Türk dünyası ve şehrimiz için önem arz eden yıl dönümleri ve etkinliklerin Bursa'da bir araya geldiği bir yıl. Bursalı bir Türk mutasavvıf olan, ziyaretgâhı şehrimizde bulunan, tarihî Ulu Cami'nin ilk imamı ve birçok dile tercüme edilen ilk Türkçe Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılı. Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı. Ayrıca bu yıl şehrimiz, zanaat ve halk sanatları alanında Unesco Yaratıcı Şehirler arasına seçildi. Ve 4. Dünya Göçebe Oyunları bu yıl şehrimizde, adeta tarih kokan güzel ilçemiz İznik'te düzenleniyor. Böylesi anlamlı bir yılda "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olarak gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimizle Türk Dünyası'nın gönül bağlarının güçlendirilmesi, kültürel mirasın yaşatılması, siyasi ve iktisadi birliğin geliştirilmesi hususunda Türk Dünyası'na katkı sunmaya devam etmek arzusundayız" dedi.

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HAYAT 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti belli oldu

BURSA '2022 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ' SEÇİLDİ

Sunumun ardından yapılan değerlendirmelerin sonucu ise Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov tarafından açıklandı. Nazarbekov, kendisinin de Bursa'nın '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' olmasını canı gönülden istediğini dile getirdi. Yapılan oylama sonucunda Bursa '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak ilan edildi.

KÜLTÜR SANAT "Türk Dünyası Kültür Başkenti" uygulaması

'2022 SÜLEYMAN ÇEBİ ANMA YILI'

Toplantıda alınan diğer kararla 2022, gelecek sene doğumunun 100. yılı kutlanacak Kırgız sanatçı Toktobolot Abdumomunov ve Azerbaycanlı besteci Fikret Amirov ile 2022’de ölümünün 600. yıl dönümü olan Türk mutasavvıf Süleyman Çelebi’yi anma yılı ilan edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

"MUTLUYUZ, GURURLUYUZ"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Başkenti olmasını sosyal medya hesabından kutladı.

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Aktaş, "Mutluyuz, gururluyuz… Bursa’mız 2022 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ oldu. Hayırlı olsun…" sözleriyle duyurdu.





Mutluyuz, gururluyuz…



Bursa’mız 2022 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ oldu.



Hayırlı olsun… pic.twitter.com/eqm6TcqIGJ — Alinur AKTAŞ (@Alinuraktas70) September 16, 2021

HAYAT Türk dünyasının 2017 kültür başkenti Türkistan oldu