Bunun yanı sıra soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esbakım, Korganlar, Hmf ve Repar isimli yedek parça şirketleri yöneticileri ile anlaşarak gerçekte olmayan mal ve hizmet alımı %12-14 oranında fatura bedelinden komisyon verilerek Bustech firmasına fiktif işlem, naylon fatura düzenlettirildiği, düzenlenen faturalara karşılık firmalara verilmesi gereken çeklerin soruşturma kapsamında Halk TV kasasında ele geçirildiği, İzmir’den Bustech isimli firmaya hakediş ödemeleri gerçekleştikçe çek bedellerinin bankadan elden çekilmek suretiyle Halk TV spikeri Özge Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu’na aylık 1.650.000 TL gayri resmi ödemeler karşılığında talimatlı gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı, naylon fatura, fiktif işlem karşılığı alınan çeklerin detayları daha sonra açıklanacağı üzere benzer ödemelerle aklanmaya çalışıldığı, Halk Tv’nin bu süreçte topluma karşı kalkan olarak kullanıldığı,