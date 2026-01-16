Yeni Şafak
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde diploma oyunu: Hademelikten koordinatörlüğe yükseldi

08:4816/01/2026, Cuma
Güçtekin açığa alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapan Serdal Güçtekin'in diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapan Serdal Güçtekin'in (53), hademelik yaptığı üniversitede kendisini bölüm mezunu gibi göstererek bu göreve yükseldiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Güçtekin'in, okulun bilgi yönetim sistemine girip Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne kayıt yaptırdığı belirlendi. 2023 yılında mezun görünen Güçtekin'in sistem müdahalesiyle görevde yükseldiği, hademelikten üniversitenin mali işler koordinatörlüğü görevine atandığı belirlendi.

AÇIĞA ALINDI

Skandal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan denetim sırasında ortaya çıkarıldı. Güçtekin açığa alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



