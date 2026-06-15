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Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

20:2915/06/2026, Pazartesi
AA
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Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çevre Yolu yakınlarındaki Erenler mevkisinde yer alan bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları olay yerine sevk edildi. Ezine Belediyesine bağlı itfaiye ekibi de destek için bölgeye gönderildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


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