Çankırı'da akşam saatlerinde sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görüntülendi

Çankırı'da akşam saatlerinde sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görüntülendi

Bazı vatandaşlar sığırcıkların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Bazı vatandaşlar sığırcıkların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Çankırı’da gün batımında gökyüzünde dans eden sığırcık kuşları, vatandaşların ilgisini çeken güzel görüntüler oluşturdu. Kuşların hareketlerine kısa süreliğine bir karga sürüsü de eşlik etti.

Çankırı'da akşam saatlerinde gökyüzünde dans eden sığırcık kuşları güzel görüntüler oluşturdu.

Gün batımı saatlerinde Çankırı semalarında ortaya çıkan sığırcık kuşları, dakikalarca gökyüzünde dans etti.

Toplu şekilde farklı yönlere uçan sığırcıklar, vatandaşların ilgisi çekti. Sığırcık kuşlarının dansına kısa bir süre karga sürüsü de dahil oldu.

Bazı vatandaşlar da sığırcıkların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.


