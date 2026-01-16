Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çankırı
Çankırı'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Çankırı'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı

17:4116/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Çankırı
Çankırı

Çankırı'da, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Ömer Faruk K. (28) idaresindeki 61 TY 335 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ilgaz Gaziler köyü mevkisinde kaldırıma çarptı.

Savrularak karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki Mardonbek O'nun kullandığı yabancı plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nisanur K. (27), Begüm Sare K. (1) ve Hatice Şeyma Y. (20) yaralandı.

İtfaiyenin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekibine teslim edildi.

Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.






#çankırı
#ILGAZ
#otomobil
#TIR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (16 Ocak 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları