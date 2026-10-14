Çantayla girip boş çıkıyorlardı

Eski Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat, 2024 yılında Genel Müdür Ali Sukas’ın rüşvet alınacakların listesini yaptığını, sonrasında çantayla Sukas’ın odasına giren firma sahiplerinin eli boş olarak geri çıktıklarını iddia etti. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında Eski Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat savunmasını yaptı.

İŞ ADAMLARI ŞİKÂYETÇİYDİ

Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin soyut suçlamalar değil, bizzat şahitlik ettiği olaylar olduğunu dile getiren Polat, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın kurum adına çıkılacak ihaleleri parçaladığını ve kendi davet ettiği firmalara verdiğini belirtti. 2024 yılından itibaren ihalelerde sözleşme bedeli üzerinden yüzde 10 rüşvet alındığını vurgulayan Polat, rüşvet çarkını şöyle anlattı: “Ağaç A.Ş. ile ilgili iş yapan kişilerden para alınması konusunda da açıklama yapmak istiyorum. Benim bildiğim, tedarikçilerin Ali Sukas ile randevularını beklerken bizzat benim odama gelip bana anlattıklarına ve çanta ya da poşetle gelip Ali Sukas’ın odasından boş çıkmalarına dayanmaktadır. Kendileri gelip bana şikâyet etmeseler benim bu hususları duymam zaten mümkün değildir. Ben kimseye iftira atmadım. Birçok tedarikçi, aldıkları işlerin bedelinin yaklaşık yüzde 10’una karşılık gelen tutarı Ali Sukas’a vermek zorunda kaldıklarını bana anlattı. Bunu tekrar burada da beyan ediyorum.”

RAKAMLAR ÇOK DAHA FAZLA

“Burada herkes geldi; ‘Yok, 10 bin, yok 20 bin, 30 bin dolar verdik.’ dediler. Başkanım, alınan iş hacmine göre ve bana söyledikleri rakamlar zaten bunlardan büyük rakamlardı. Tüm tedarikçiler, verdiklerini belirttikleri rakamları mahkeme huzurunda doğru söylememişlerdir. Ayrıca bu hususları bana bir kişi söylemiş olsaydı belki kişisel bir iddia olarak değerlendirirdim. İki kişi söylemiş olsaydı yine şüpheyle yaklaşabilirdim. Ancak birbirinden farklı tedarikçilerin aynı yönde şikâyetlerini bana iletmesi ve Ali Sukas’ın da 2024 yılı başlarında para istenecek kişilerin listesini benim karşıma getirmiş olması, beni böyle düşünmeye ve bunları yargılama makamlarına anlatmaya yöneltti.”

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