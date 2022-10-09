Gündem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün ABDye gidiyor
POLİTİKA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün ABD'ye gidiyor

Seçim süreci yaklaşırken CHP Lideri, 9-13 Ekim tarihlerinde ABD'ye seyahat kararı aldı. CHP'den yapılan açıklamada seyahat amacının görüş alışverişi olduğu belirtildi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün ABDye gidiyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı siyasi trafiğindeki temaslarına her geçen gün bir yenisini eklerken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da harekete geçti. Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletlerine seyahat kararı aldı. Bugün yola çıkmaya hazırlanan CHP Lideri'nin ilk durağı ise Boston.

Sivil toplum temsilcileriyle görüşecek

Kılıçdaroğlu, seyahati kapsamında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesindeki programlara katılıp, ardından da Washington'a geçerek sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.

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İnsanlığın ortak değerleri, bilimsel gelişmeler, görüş alışverişi

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan açıklamada, ziyarette insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişlerinde bulunulacağı vurgulandı.

13 Ekim'de Türkiye'ye dönecek olan Kılıçdaroğlu'na aralarında Parti sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de olduğu bir heyet eşlik ediyor.

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