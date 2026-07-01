CHP’de 26 il yönetimi feshedildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, teşkilatta kapsamlı bir revizyona gitti. 26 il başkanı ve yönetimi görevden alınırken 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kararları açıklayan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partide iki başlı, paralel yönetim anlayışına izin vermeyeceklerini söyledi.
CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti örgütlerinde kapsamlı değişimi sürdürüyor. Dün Genel Merkez’de Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, örgüt yapılanmasına ilişkin kritik kararlar alındı. Parti Sözcüsü Müslüm Sarı’nın açıkladığı kararlara göre, 26 il başkanı ve il yönetimi görevden alınarak feshedildi. 7 il başkanı tedbirli kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 6 ile de yeni atama yapıldı.
HEM HAKARET EDİP HEM BURADA KALAMAZSIN
Son MYK kararıyla birlikte geçen hafta disipline sevk edilen isimlerle birlikte 3’ü eski il başkanı olmak üzere toplamda 14 il başkanı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş oldu. Genel Merkez kaynakları, disiplin kararlarının parti içi işleyiş ve kurumsal düzenin korunması amacıyla alındığını belirterek, “Hem Genel Başkana hakaret edip hem de burada kalamazsınız” değerlendirmesinde bulundu.
26 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
YK kararıyla 26 il örgütünün yönetimi feshedilirken, görevden alınan il başkanları da belli oldu. Buna göre Ağrı’da Ali Bayram, Aksaray’da Bilal Özdemir, Amasya’da İlker Küp, Batman’da Bilal Solmaz, Bilecik’te Ali Özdemir, Bolu’da Tahsin Mert Karagöz, Çanakkale’de Levent Gürbüz, Denizli’de Ali Osman Horzum, Diyarbakır’da Abdullah Atik, Düzce’de Özcan Dağıstanlı, Eskişehir’de Talat Yalaz, Hakkari’de Suzan Çakır, Iğdır’da Öztürk Kaylan, Kars’ta Onur Uludaşdemir, Kırıkkale’de Onur Yüksel Bozdağ, Manisa’da İlksen Özalper, Mardin’de Mahmut Duyan, Muğla’da Evren Tezcan, Muş’ta Mehmet Şerif Sönmez, Niğde’de Bünyamin Kıvrakdal, Nevşehir’de Bülent Yumuş, Osmaniye’de Mehmet Orhun Döğüşcü, Samsun’da Mehmet Özdağ, Sivas’ta Abdulvahap Göker ve Tunceli’de Kemal Özcan görevden alındı. Ağrı, Düzce, Niğde ve Osmaniye’de ayrıca merkez ilçe yönetimleri de feshedildi. Sinop’ta yalnızca il başkanı görevden alındı.
6 İLE YENİ ATAMA
MYK kararının ardından altı ilde yeni il başkanları görevlendirildi. Buna göre Batman İl Başkanlığı’na Yılmaz Özkanat, Çanakkale’ye Koray Akkılıç, Mardin’e Mahmut Duyan, Osmaniye’ye Rıza Tekerek, Niğde’ye Tevfik Caymaz ve Tunceli’ye Kemal Özcan atandı. CHP MYK, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Daşdemir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğa’nın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.
Paralel yapılanmaya geçit yok
- CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, il örgütlerine yönelik alınan kararların ardından yaptığı açıklamada, parti içinde “iki başlı” bir yönetim anlayışına izin vermeyeceklerini söyledi. Sarı, “Hiçbir kurum için iki başlılık mümkün değildir. CHP’de bazı arkadaşlarımızın farklı siyasal yolculukları olabilir. Paralel il binaları, ilçe binaları ve başka örgütlenmelerin farklı bir siyasal yolculuğa altyapı oluşturmak amacıyla yapıldığını değerlendiriyoruz. Paralel bir yapılanmayı kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı. Edinilen bilgilere göre MYK toplantısında yalnızca örgüt revizyonu değil, eylül ayında başlatılması planlanan kurultay takvimi de ele alındı. Bu kararlarla Kılıçdaroğlu yönetiminin parti teşkilatlarında değişim sürecini hızlandırdığı ve kurultay öncesinde örgüt yapısını yeniden şekillendirmeye yönelik adımlarını sürdürdüğü değerlendiriliyor.