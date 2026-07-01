CHP’de 26 il yönetimi feshedildi

CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, il örgütlerine yönelik alınan kararların ardından yaptığı açıklamada, parti içinde “iki başlı” bir yönetim anlayışına izin vermeyeceklerini söyledi. Sarı, “Hiçbir kurum için iki başlılık mümkün değildir. CHP’de bazı arkadaşlarımızın farklı siyasal yolculukları olabilir. Paralel il binaları, ilçe binaları ve başka örgütlenmelerin farklı bir siyasal yolculuğa altyapı oluşturmak amacıyla yapıldığını değerlendiriyoruz. Paralel bir yapılanmayı kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı. Edinilen bilgilere göre MYK toplantısında yalnızca örgüt revizyonu değil, eylül ayında başlatılması planlanan kurultay takvimi de ele alındı. Bu kararlarla Kılıçdaroğlu yönetiminin parti teşkilatlarında değişim sürecini hızlandırdığı ve kurultay öncesinde örgüt yapısını yeniden şekillendirmeye yönelik adımlarını sürdürdüğü değerlendiriliyor.